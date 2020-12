Cauda | Ma il vaccino non è a rischio

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 20 dicembre 2020) Daniela Uva Lo scienziato del Gemelli: "Mutazioni in questi virus non insolite" Sembra più contagiosa, ma non è maggiormente letale. Si diffonde però molto velocemente e per questo la variante del virus Sars-CoV-2 responsabile del Covid - scoperta in Gran Bretagna mette in allarme il mondo intero. Gli esperti inglesi per il momento dicono che il nuovo ceppo contiene 23 differenze «di codice» rispetto alla sequenza standard e che può circolare più velocemente del 70 per cento. Ma l'invito è non cedere al panico perché la sua comparsa non mette in discussione i vaccini. «Non è la prima volta che viene individuata una variante rispetto al virus di Wuhan chiarisce Roberto, direttore Malattie infettive del policlinico Gemelli di Roma -. Ceppi differenti sono stati trovati in Italia, in Europa e negli Stati Uniti. Proprio nel nostro Paese recentemente è ...