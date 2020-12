Ambra Angiolini furiosa con Mediaset: “Inizia direttamente alle 22:30, la gente non deve stare sveglia per seguirlo” (Di domenica 20 dicembre 2020) Delusione per la fiction con Angiolini e Pasotti La seconda e forse l’ultima stagione de Il Silenzio dell’Acqua è giunta al termine. Infatti, la fiction con protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti ha salutato i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset confermando gli ascolti risicati. Il quarto ed ultimo appuntamento, infatti, è stato seguito da soli 2.283.000 spettatori con il 10,9%. C’è da dire però, che la serie si è dovuta scontrare con una concorrenza agguerrita. Lo sceneggiato thriller aveva fatto il suo debutto al venerdì sera ma, a causa dei dati Auditel sotto le aspettative, i vertici del Biscione hanno deciso di spostarla al mercoledì ma anche in questa seconda opzione la partenza si è avvicinata intorno 22 anche per via della chiusura ritardata del tg satirico Striscia la Notizia. Ma andiamo a ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 20 dicembre 2020) Delusione per la fiction cone Pasotti La seconda e forse l’ultima stagione de Il Silenzio dell’Acqua è giunta al termine. Infatti, la fiction con protagonistie Giorgio Pasotti ha salutato i telespettatori della rete ammiragliaconfermando gli ascolti risicati. Il quarto ed ultimo appuntamento, infatti, è stato seguito da soli 2.283.000 spettatori con il 10,9%. C’è da dire però, che la serie si è dovuta scontrare con una concorrenza agguerrita. Lo sceneggiato thriller aveva fatto il suo debutto al venerdì sera ma, a causa dei dati Auditel sotto le aspettative, i vertici del Biscione hanno deciso di spostarla al mercoledì ma anche in questa seconda opzione la partenza si è avvicinata intorno 22 anche per via della chiusura ritardata del tg satirico Striscia la Notizia. Ma andiamo a ...

soulofdreamer_ : RT @giuls0000: Vedo solo adesso che Ambra Angiolini ha confermato la terza stagione del #IlSilenziodellAcqua ?????? ma io adoroooooo - auditeletquel : RT @giuls0000: Vedo solo adesso che Ambra Angiolini ha confermato la terza stagione del #IlSilenziodellAcqua ?????? ma io adoroooooo - infoitcultura : Ambra Angiolini furiosa contro Mediaset, polemica per 'Il silenzio dell'acqua 2' - flexinexit : @PortaKittePare Mi viene da far la rima con una canzone di Ambra Angiolini ma me ne starò zitta che tanto i vocali IO NON LI HO! - VittorioPalumbo : RT @TvTalk_Rai: Sarà una puntata proattiva e nostalgica, si guarda a presente, passato e futuro della tv. Sabato su @RaiTre ospiti di Tv T… -