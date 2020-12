Caso Marra, Virginia Raggi assolta in appello (Di sabato 19 dicembre 2020) Virginia Raggi è stata assolta dall'accusa di falso in atto pubblico dalla corte d'appello di Roma nel processo legato alla nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele (all'epoca capo del Personale ... Leggi su globalist (Di sabato 19 dicembre 2020)è statadall'accusa di falso in atto pubblico dalla corte d'di Roma nel processo legato alla nomina di Renato, fratello di Raffaele (all'epoca capo del Personale ...

sole24ore : #Raggi assolta in appello per il caso Marra @sole24ore - lvoir : RT @IlConte50919IT: Assolta. Anche in appello, la giustizia italiana ha dichiarato @virginiaraggi 'non colpevole' per il caso #Marra. Una… - Walter00365070 : RT @IlConte50919IT: Assolta. Anche in appello, la giustizia italiana ha dichiarato @virginiaraggi 'non colpevole' per il caso #Marra. Una… - IlConte50919IT : Assolta. Anche in appello, la giustizia italiana ha dichiarato @virginiaraggi 'non colpevole' per il caso #Marra.… - lciucciovino : RT @sole24ore: #Raggi assolta in appello per il caso Marra @sole24ore -