Anche de Magistris pronto a chiudere 49 strade di Napoli per assembramenti (Di sabato 19 dicembre 2020) Se De Luca ripristina la zona arancione, de Magistris chiude le strade. Uno a uno e palla al centro. Scrive Fanpage che Anche il Comune di Napoli ha predisposto la sua ordinanza – la prima in assoluto – sugli assembramenti. Il sindaco ha individuato 49 tra strade e piazze «interessate da situazioni di potenziale particolare assembramento» per le quali, «laddove le forze deputate all’ordine pubblico e sicurezza ravvisino il verificarsi di assembramenti in contrasto con le misure di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19». In caso di caos ci sarà «Interdizione per il solo tempo strettamente necessario a ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza, fatta sempre salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 dicembre 2020) Se De Luca ripristina la zona arancione, dechiude le. Uno a uno e palla al centro. Scrive Fanpage cheil Comune diha predisposto la sua ordinanza – la prima in assoluto – sugli. Il sindaco ha individuato 49 trae piazze «interessate da situazioni di potenziale particolare assembramento» per le quali, «laddove le forze deputate all’ordine pubblico e sicurezza ravvisino il verificarsi diin contrasto con le misure di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19». In caso di caos ci sarà «Interdizione per il solo tempo strettamente necessario a ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza, fatta sempre salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ...

