Ultime Notizie Roma del 18-12-2020 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid in primo piano per restare a casa durante il Natale a prescindere dalle restrizioni alla mobilità adottate dai governi E l’appello lanciato dallo e mezza Europa il direttore dell’ organismo ha sottolineato che c’è una differenza tra ciò che è permesso fare ciò che dovreste fare e mentre si attende l’aspetta anti-covid e di fine anno che dovrebbe essere varata nel Consiglio dei Ministri in programma oggi alle 18 il presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini dice che l’importante è avere la consapevolezza che serve grande rigore per evitare la terza Ondata Grazia consigliere del ministro della Salute avverte che la RT tende a non scendere più e chiederti già i primi denti per evitare che l’epidemia riparta durante la campagna vaccinale se sono ...