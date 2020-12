Truffe online e via sms: l’Inps mette in guardia con un nuovo vademecum (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nel corso dell’ultimo anno l‘Inps ha più volte lanciato l’allarme su comunicazioni ingannevoli in circolazione, attraverso email, sms, app che traevano in inganno l’utente. L’Istituto (così come l’Agenzia delle Entrate) ha più volte messo in allerta gli utenti e segnalato i tentativi di frode finalizzati al furto di dati personali e sensibili. Come difendersi? La prima arma è sicuramente quella di conoscere le Truffe più pericolose e insidiose, per questo con un messaggio del 16 dicembre 2020 pubblicato sul suo sito, l’Inps ha diffuso un vademecum che raccoglie informazioni e consigli utili per difendersi dalle Truffe. Truffe online: il phishing Tra le Truffe più diffuse e insidiose, il phishing è un tipo di frode informatica che mira al furto dei dati ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nel corso dell’ultimo anno l‘Inps ha più volte lanciato l’allarme su comunicazioni ingannevoli in circolazione, attraverso email, sms, app che traevano in inganno l’utente. L’Istituto (così come l’Agenzia delle Entrate) ha più volte messo in allerta gli utenti e segnalato i tentativi di frode finalizzati al furto di dati personali e sensibili. Come difendersi? La prima arma è sicuramente quella di conoscere lepiù pericolose e insidiose, per questo con un messaggio del 16 dicembre 2020 pubblicato sul suo sito,ha diffuso unche raccoglie informazioni e consigli utili per difendersi dalle: il phishing Tra lepiù diffuse e insidiose, il phishing è un tipo di frode informatica che mira al furto dei dati ...

SpagnoloPaola : RT @carlosibilia: Grande operazione della Guardia di Finanza di Torino che ha individuato un gruppo di criminali dediti alle truffe online… - sergimagugliani : RT @carlosibilia: Grande operazione della Guardia di Finanza di Torino che ha individuato un gruppo di criminali dediti alle truffe online… - carlosibilia : Grande operazione della Guardia di Finanza di Torino che ha individuato un gruppo di criminali dediti alle truffe o… - ierogamos : 'Nell' articolo, nessun accenno alla mafia nigeriana' Corteggiavano donne sui siti online e le raggiravano per ott… - icittadini : Corteggiavano donne sui siti online e le raggiravano per ottenere denaro: in manette 15 persone dedite alle ‘truffe… -