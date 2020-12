Rissa in Parlamento: spalla lussata per un senatore (Di venerdì 18 dicembre 2020) L'approvazione definitiva delle norme che aboliscono i decreti sicurezza di Salvini è stata accompagnata da sonore proteste dei parlamentari della Lega Leggi su today (Di venerdì 18 dicembre 2020) L'approvazione definitiva delle norme che aboliscono i decreti sicurezza di Salvini è stata accompagnata da sonore proteste dei parlamentari della Lega

Today_it : Rissa in Parlamento: spalla lussata per un senatore - JonathanChiesa8 : Da oggi i decreti Salvini non esistono più, la destra ha dato vita a una vera e propria rissa in Parlamento. Oggi h… - Mirko24865451 : RT @Asiablog_it: ??#TAIWAN Rissa e lancio di budella di maiale in Parlamento: l'opposizione è infuriata per la decisione del governo di co… - cotugnoprof : Rissa lega-5stelle in parlamento: “Sei un fascista” grida qualcuno, “sei una testa di cazzo, non guardarmi così”, u… - FDI_Parlamento : RT @DSantanche: Dritto e Rovescio, Daniela Santanchè massacra Librandi: 'Delira sull'immigrazione, fermate questo personaggio inquietante'… -