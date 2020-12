Pescatori liberati in Libia. Bene, ma che non si ripeta più (Di venerdì 18 dicembre 2020) Potremmo dire che come nelle migliori fiabe che si rispettino “tutto è Bene quel finisce Bene”; le famiglie mazaresi e tunisine riabbracceranno i propri cari dopo un centinaio di giorni di prigionia in un reparto militare nel porto di Benghazi perché accusati di pesca di frodo ed altri reati. Il governo alla fine ha ottenuto la loro liberazione, e si sono scomodati persino il presidente del consiglio e il ministro degli esteri per recuperare sani e salvi i nostri connazionali, con tanto di passerella e onori militari in una caserma ed un rapido colloquio con il Maresciallo Haftar. Sin qui appare un normale misunderstanding nella complessa vicenda della pesca marittima in quel lago comune che è il nostro Mediterraneo. La verità e le questioni sono drammaticamente altre e sebBene l’esito finale di questa vicenda non dovrebbe lasciare ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Potremmo dire che come nelle migliori fiabe che si rispettino “tutto èquel finisce”; le famiglie mazaresi e tunisine riabbracceranno i propri cari dopo un centinaio di giorni di prigionia in un reparto militare nel porto di Benghazi perché accusati di pesca di frodo ed altri reati. Il governo alla fine ha ottenuto la loro liberazione, e si sono scomodati persino il presidente del consiglio e il ministro degli esteri per recuperare sani e salvi i nostri connazionali, con tanto di passerella e onori militari in una caserma ed un rapido colloquio con il Maresciallo Haftar. Sin qui appare un normale misunderstanding nella complessa vicenda della pesca marittima in quel lago comune che è il nostro Mediterraneo. La verità e le questioni sono drammaticamente altre e sebl’esito finale di questa vicenda non dovrebbe lasciare ...

