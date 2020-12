Gaming netiquette | come conquistare educatamente online

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 18 dicembre 2020) I consigli strategici per i gamer vanno benissimo, cosìqualche cheat and code. Ma parliamo anche di, perché può essere utile. Molto utile. Un'inchiesta recente di Music Magpie ha stabilito che il 50% dei gamer hanno creato amicizie durature con persone conosciutee il 37% ha addirittura trovato il partner nel mondo virtuale.nella vita reale, così nel gioco è importante comportarsi bene. Prima di tutto perché è cosa buona e giusta e poi perché se si vuole fare amicizia o cuccare mentre ci si addentra in qualche dungeon, è consigliabile non passare per cafoni. Qui ci viene in soccorso la, il galateo del gamer che abbiamo approfondito insieme ad un'esperta, Elisa Motterle, etiquette coach certificata. Non ...