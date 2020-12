Terremoto a Milano poco prima delle 17 | scossa di magnitudo 3 8 | nessun danno

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Unadiha colpito la zona diintorno alle 17 di oggi, precisamente alle 16.59, con unadi 3.8, secondo la rilevazione dell'Ingv. L'epicentro è stato registrato a Trezzano sul Naviglio, a una profondità di 8 km. Il sisma è stato avvertito nitidamente in tutta la città, specialmente nella zona sud di. Su Twitter numerosi messaggi parlano di un forte boato, con lampadari e mobili che hanno tremato per qualche secondo. Al momento non si hanno notizie di danni o feriti, le verifiche sono in corso.