Salvini evoca controribaltone, numeri Parlamento stavolta possibili (Di giovedì 17 dicembre 2020) "Bastano pochi parlamentari di buona volontà". Da giorni Matteo Salvini prospetta un ipotetico cambio di maggioranza, evoca 'responsabili' che - in caso di crisi - sarebbero pronti a dare fiducia a un governo di centrodestra. E oggi anche Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, riuniti da Bruno Vespa per la presentazione del suo libro, hanno accreditato la possibilità del terzo governo con la terza maggioranza diversa nella stessa legislatura. Ma quale è la situazione nelle due Camere?Al Senato, il secondo ribaltone della legislatura sarebbe anche ipotizzabile. Al momento la maggioranza conta su una maggioranza di poco inferiore ai 170 voti, il centrodestra sfiora i 150. numeri variabili, che dipendono dagli orientamenti dei 29 componenti del misto (in genere 15 con la maggioranza, 14 con l'opposizione, ma dipende dai ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 17 dicembre 2020) "Bastano pochi parlamentari di buona volontà". Da giorni Matteoprospetta un ipotetico cambio di maggioranza,'responsabili' che - in caso di crisi - sarebbero pronti a dare fiducia a un governo di centrodestra. E oggi anche Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, riuniti da Bruno Vespa per la presentazione del suo libro, hanno accreditato latà del terzo governo con la terza maggioranza diversa nella stessa legislatura. Ma quale è la situazione nelle due Camere?Al Senato, il secondo ribaltone della legislatura sarebbe anche ipotizzabile. Al momento la maggioranza conta su una maggioranza di poco inferiore ai 170 voti, il centrodestra sfiora i 150.variabili, che dipendono dagli orientamenti dei 29 componenti del misto (in genere 15 con la maggioranza, 14 con l'opposizione, ma dipende dai ...

