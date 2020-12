Pescatori di Mazara sequestrati in Libia: Conte e Di Maio a Bengasi per la liberazione. Una mamma: 'Rinata dopo tre mesi bui' (Di giovedì 17 dicembre 2020) dopo oltre 100 giorni, i 18 Pescatori di Mazara del Vallo sequestrati con i loro due pescherecci in Libia potrebbero essere liberati: stando a quanto apprendono le agenzie di stampa, il premier ... Leggi su leggo (Di giovedì 17 dicembre 2020)oltre 100 giorni, i 18didel Vallocon i loro due pescherecci inpotrebbero essere liberati: stando a quanto apprendono le agenzie di stampa, il premier ...

