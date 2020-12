Degooglizzare la vita dopo il #googledown

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Google conosce di noi anche quello che non ci ricordiamo più: dove siamo stati, con chi, per quanto tempo, e quello che abbiamo fatto. È un mostro tentacolare, una potenza, che ha smesso di funzionare per un'ora intera qualche giorno fa. Poi è accaduto di nuovo, con Gmail, il suo servizio di punta insieme al motore di ricerca tanto famoso da generare un verbo: googlare. Chi non lo usa? Ma l'interruzione dei suoi servizi all'ora di pranzo di lunedì 14 … Continua