Leggi su instanews

(Di giovedì 17 dicembre 2020)in, sembra strano ma è assolutamente possibile. Un modo più semplice eper unaUn dolce cotto, ma non in forno e nemmeno al microonde. Può suonare strano eppure è possibile utilizza do un altro attrezzo comunissimo in cucina. Oggi vi spieghiamo come preparare unain, profumatissima e golosa. Esiste unper unae non è difficile da seguire. (Twitter)Lain, ma più in generale tutte le torte cotte in questo modo, richiede tempi diversi rispetto a quelli del forno. Il rischio più comune è che sia ben cotta sotto, quasi bruciata, ma dentro ...