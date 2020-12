Le parole di Morgan sull’ipotesi Bugo a Sanremo 2021: “Non vi fate trovare che l’avete preso” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ci sarà Bugo a Sanremo 2021? L’ipotesi ormai gira praticamente dallo scorso anno e si fa sempre più spazio sul web. Parla anche Morgan, intervistato dall’agenzia di stampa AGI, e si dice ovviamente contrario all’eventuale presenta dell’ex compagno di squadra al Festival 2021. “Bugo è scappato, Bugo si è trovato in mano il successo piovuto dal cielo. Così come ho dato successo anche ad altri, mica soltanto a Bugo”, ricorda Morgan a proposito di Sanremo 2020. Bugo ha lasciato il palco e la coppia è stata squalificata. Ma c’era un motivo: Morgan aveva iniziato ad intonare il brano Sincero, con un testo modificato, per punire Bugo in seguito alla performance nella ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ci sarà? L’ipotesi ormai gira praticamente dallo scorso anno e si fa sempre più spazio sul web. Parla anche, intervistato dall’agenzia di stampa AGI, e si dice ovviamente contrario all’eventuale presenta dell’ex compagno di squadra al Festival. “è scappato,si è trovato in mano il successo piovuto dal cielo. Così come ho dato successo anche ad altri, mica soltanto a”, ricordaa proposito di2020.ha lasciato il palco e la coppia è stata squalificata. Ma c’era un motivo:aveva iniziato ad intonare il brano Sincero, con un testo modificato, per punirein seguito alla performance nella ...

