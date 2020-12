Albenga, detenuto morto nella cella dei carabinieri: quel buco di sette ore e il testimone chiave (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ecco i passaggi fondamentali, e quelli più oscuri, delle ultime ore di vita di Emanuel Scalabrin. Decisivo per l'inchiesta sarà l'interrogatorio dell'altro detenuto presente quella notte Leggi su repubblica (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ecco i passaggi fondamentali, eli più oscuri, delle ultime ore di vita di Emanuel Scalabrin. Decisivo per l'inchiesta sarà l'interrogatorio dell'altropresentela notte

Ecco i passaggi fondamentali, e quelli più oscuri, delle ultime ore di vita di Emanuel Scalabrin. Decisivo per l'inchiesta sarà ...

Detenuto morto in cella ad Albenga – Avviata indagine e chiesta l’autopsia

Albenga – E’ stata aperta una doppia indagine della magistratura di Savona sulla morte, avvenuta lo scorso 5 dicembre, di Emanuele Scalabrin, il 33enne trovato privo di vita nella camera di sicurezza ...

