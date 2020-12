Alba Parietti: «La curiosità ammazza la compassione» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Quando ho visto Alba Parietti in tv la prima volta ricordo di essere rimasta ipnotizzata da quel chilometro di gambe su quello sgabello, mi sono sempre chiesta come facesse a rimanere seduta in modo così composto ed elegante, riuscendo a disquisire di goal, punizioni e falli subiti, dimostrando una dialettica straripante e un’ironia tagliente, senza essere mai fuori dalle righe, in una trasmissione quasi completamente al maschile. Semplice: era la Parietti. Una donna che ha attraversato molte vite riuscendo nell’impresa più ardua, quella di rimanere sempre fedele a se stessa. Una bellezza che è rimasta immutata nel tempo, così come l’intelligenza, sempre pronta a rimettersi in gioco e soprattutto a metterci la faccia, non si è mai nascosta dietro a un dito, né scelto cordate di comodo, seguendo il suo istinto, quello che in tutte le ... Leggi su dilei (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Quando ho vistoin tv la prima volta ricordo di essere rimasta ipnotizzata da quel chilometro di gambe su quello sgabello, mi sono sempre chiesta come facesse a rimanere seduta in modo così composto ed elegante, riuscendo a disquisire di goal, punizioni e falli subiti, dimostrando una dialettica straripante e un’ironia tagliente, senza essere mai fuori dalle righe, in una trasmissione quasi completamente al maschile. Semplice: era la. Una donna che ha attraversato molte vite riuscendo nell’impresa più ardua, quella di rimanere sempre fedele a se stessa. Una bellezza che è rimasta immutata nel tempo, così come l’intelligenza, sempre pronta a rimettersi in gioco e soprattutto a metterci la faccia, non si è mai nascosta dietro a un dito, né scelto cordate di comodo, seguendo il suo istinto, quello che in tutte le ...

