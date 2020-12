Napoli, 15enne precipita dal balcone: corsa al Cardarelli in codice rosso (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo una caduta accidentale dal balcone dell’ottavo piano di un edificio di via Pigna a Napoli è stata portata d’urgenza all’ospedale Cardarelli. Tutto è accaduto nella mattinata di oggi, quando intono alle 11 una 15enne è precipitata, per circostanze ancora non chiare, dal balcone dell’ottavo piano. La giovanissima è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale dell’area collinare della città. Sul posto dell’incidente sono sopraggiunte anche diverse volanti della Polizia di Stato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo una caduta accidentale daldell’ottavo piano di un edificio di via Pigna aè stata portata d’urgenza all’ospedale. Tutto è accaduto nella mattinata di oggi, quando intono alle 11 unata, per circostanze ancora non chiare, daldell’ottavo piano. La giovanissima è stata trasportata d’urgenza, in, all’ospedale dell’area collinare della città. Sul posto dell’incidente sono sopraggiunte anche diverse volanti della Polizia di Stato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

