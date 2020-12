Lo Monaco: «Conosco Gomez, difficile pensare a un atto di forza» (Di martedì 15 dicembre 2020) Pietro Lo Monaco ha parlato del Papu Gomez, che ha avuto ai tempi del Catania Pietro Lo Monaco, ex dirigente del Catania e attuale consigliere federale, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato del caso Gomez all’Atalanta. «Conosco il Papu, mi viene difficile immaginare che abbia fatto qualcosa di eclatante. Conosco anche Gian Piero Gasperini: se è accaduto qualcosa che ha fatto andare fuori di testa Gomez non immagino neppure cosa debba essere successo. Come tecnico non c’è nulla da dire: fino allo scorso anno spingevo perché Gomez venisse ceduto per incassare il 30% con il Catania ma mi rispondevano che Gasperini aveva posto il veto. Mi viene difficile pensare ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Pietro Loha parlato del Papu, che ha avuto ai tempi del Catania Pietro Lo, ex dirigente del Catania e attuale consigliere federale, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato del casoall’Atalanta. «il Papu, mi vieneimmaginare che abbia fqualcosa di eclatante.anche Gian Piero Gasperini: se è accaduto qualcosa che ha fandare fuori di testanon immagino neppure cosa debba essere successo. Come tecnico non c’è nulla da dire: fino allo scorso anno spingevo perchévenisse ceduto per incassare il 30% con il Catania ma mi rispondevano che Gasperini aveva posto il veto. Mi viene...

ItaSportPress : Lo Monaco: 'Conosco Papu Gomez. Se è andato fuori di testa, non immagino cosa debba essere accaduto con Gasperini'… - ilnapolionline : Lo Monaco: 'Il Granada è buona squadra ma il Napoli ha un potenziale più alto. Gomez? Lo conosco, non posso immagin… - emptygodd : io conosco bagern monaco, monaco di baviera, monaco di montecarlo - Amookeena : Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo del Catania e ex proprietario del Messina Conosco il figlio che mi chiamava a… - Alanganico : @RiganteLeonardo @CBises @CarloCalenda Qua al nord dove abito e a Monaco dove vado per motivi di lavoro siamo avant… -