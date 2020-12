Fiorentina-Sassuolo, la carica di De Zerbi: “Vittoria con il nostro dna calcistico. Caputo, Defrel e Chiriches. Vi dico tutto (Di martedì 15 dicembre 2020) Turno infrasettimanale in programma domani sera, valido per la dodicesima giornata di Serie A.Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro la Fiorentina, all'"Artemio Franchi" alle ore 20.45. Ecco le parole dell'allenatore neroverde.Kanoute: “Palermo mi piace, ho un sogno. Il Bari e il gol nel derby col Catania…”LA PRESTAZIONE DI BENEVENTO - "La gara col Benevento va divisa in due, primo e secondo tempo: i dati dimostrano che nel primo tempo abbiamo giocato noi mentre loro sono riusciti a ripartire 3-4 volte, basta guardare i numeri del possesso palla e di quanto siamo stati nella metà campo avversaria. Nel secondo tempo abbiamo sofferto più del lecito. Con la Roma è successa la stessa cosa". SQUADRA IN CRESCITA - "Stiamo facendo meglio sicuro, stanno rientrando dei ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 dicembre 2020) Turno infrasettimanale in programma domani sera, valido per la dodicesima giornata di Serie A.Il tecnico del, Roberto De, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro la, all'"Artemio Franchi" alle ore 20.45. Ecco le parole dell'allenatore neroverde.Kanoute: “Palermo mi piace, ho un sogno. Il Bari e il gol nel derby col Catania…”LA PRESTAZIONE DI BENEVENTO - "La gara col Benevento va divisa in due, primo e secondo tempo: i dati dimostrano che nel primo tempo abbiamo giocato noi mentre loro sono riusciti a ripartire 3-4 volte, basta guardare i numeri del possesso palla e di quanto siamo stati nella metà campo avversaria. Nel secondo tempo abbiamo sofferto più del lecito. Con la Roma è successa la stessa cosa". SQUADRA IN CRESCITA - "Stiamo facendo meglio sicuro, stanno rientrando dei ...

