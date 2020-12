Crepet | “Uscite dalla mediocrità di chi affolla le strade”

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 15 dicembre 2020) È unmolto sferzante e a tratti molto duro, quello delle dichiarazioni rilasciate alla stampa. Il noto e stimato psichiatra ha infatti delineato il quadro psicologico di chi si assembra, in violazione dei divieti imposti dal Dpcm e puntualizza: “Le persone mediocri osservano, quelle intelligenti invece prevedono. Cerchiamo di usciredi chile vie dello shopping, altrimenti sarà un disastro“. Spiega poi come sia ben conscio del fatto che tanti altri italiani rispettino le regole: “Non voglio fare di tutta l’erba un fascio, ma provo una profonda disillusione di fronte a chi si accalca nello struscio e nella movida delle città perché avrei sperato che 65 mila morti per Covid ci insegnassero qualcosa“. Per, dietro gli assembramenti, si celerebbero, ...