Lampioni storici | che beffa per piazza Diaz | dopo due anni ancora sono in magazzino

(Di lunedì 14 dicembre 2020) ANCONA - Erano stati rimossi nell'ottobre del 2018 per sottoporli a lavori di manutenzione, ma a distanza di oltre 2dinontornati al loro posto. Come se non ...

Ultime Notizie dalla rete : Lampioni storici

Corriere Adriatico

ANCONA - Erano stati rimossi nell’ottobre del 2018 per sottoporli a lavori di manutenzione, ma a distanza di oltre 2 anni i lampioni di piazza Diaz non sono ancora tornati al loro posto. Come se non ...SARONNO – Stasera quando si accenderanno i lampioni in via San Giuseppe, nell’ultimo tratto di corso Italia, piazza Cadorna e via Caduti della Liberazione si accenderanno anche le ...