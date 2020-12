Grande Fratello Vip, Sonia Lorenzini spara a zero su Tommaso Zorzi: "Mi snobbava" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sonia Lorenzini si sfoga con Dayane Mello, parlando dello scontro con Tommaso Zorzi nella Casa del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di lunedì 14 dicembre 2020)si sfoga con Dayane Mello, parlando dello scontro connella Casa delVip.

Linkiesta : Il governicchio Il confronto politico e sanitario con la Germania è impietoso e questa volta il nostro puntero non… - trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - Andrea__Zar : Ridge per te il Grande Fratello finisce qui. Puoi lasciare la casa. #twittamibeautiful - Stefano_Benni : RT @smemorinamatta1: @redback81 @Stefano_Benni @Lavvelenata000 un grande fratello, direi :-) Terra! è strepitoso, geniale, una storia in m… -