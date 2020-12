Gli ascolti di Uomini e Donne: un programma super longevo (Di lunedì 14 dicembre 2020) È il programma di incontri più longevo della TV italiana. Nato nel 1996, inizialmente erano coppie già ben rodate a presenziare in studio, discutendo insieme al pubblico delle principali problematiche correlate alla vita di ogni giorno. A partire però dal 2001 il programma ha cambiato rotta; da allora infatti funziona la formula ancora oggi utilizzata per il format: alcuni soggetti danno disponibilità ad essere corteggiati da vari personaggi che si presentano di volta in volta. In sostanza è un vero e proprio programma di incontri; nonostante si tratti di un format decisamente datato, lo spettacolo è seguito ancora da moltissime persone. Tra queste la maggior parte sono veri e propri fan, che seguono ogni singola puntata, che si interessano ai protagonisti e che leggono le anticipazioni disponibili in rete. Gli ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 14 dicembre 2020) È ildi incontri piùdella TV italiana. Nato nel 1996, inizialmente erano coppie già ben rodate a presenziare in studio, discutendo insieme al pubblico delle principali problematiche correlate alla vita di ogni giorno. A partire però dal 2001 ilha cambiato rotta; da allora infatti funziona la formula ancora oggi utilizzata per il format: alcuni soggetti danno disponibilità ad essere corteggiati da vari personaggi che si presentano di volta in volta. In sostanza è un vero e propriodi incontri; nonostante si tratti di un format decisamente datato, lo spettacolo è seguito ancora da moltissime persone. Tra queste la maggior parte sono veri e propri fan, che seguono ogni singola puntata, che si interessano ai protagonisti e che leggono le anticipazioni disponibili in rete. Gli ...

ITERESI1 : RT @pomeriggio5: DOPPIO CAFFEUCCIO oggi per la nostra @carmelitadurso che vi ringrazia per gli ascolti pazzeschi di @domenicalive e a @Live… - pomeriggio5 : DOPPIO CAFFEUCCIO oggi per la nostra @carmelitadurso che vi ringrazia per gli ascolti pazzeschi di @domenicalive e… - GPaoloCarboni : @myrtamerlino Meglio guardare gli ascolti de #LAriaDiDomenica #Goduria - johnny67_ : @indisguise_a @adorevcoffee Senza Tommaso il #GFVIP è niente. Ha fatto finora da catalizzatore per gli ascolti, il… - RTavolozza : @GrandeFratello Asfaltiamo gli ascolti -