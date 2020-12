Altro passo verso EMUI 11 su Huawei Mate 20 | nuova beta a metà dicembre

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Continuano ad arrivare segnali confortanti in queste ore per gli utenti che si ritrovano con un20, in riferimento a coloro che sperano di toccare con mano l’aggiornamento impostato su11 nel più breve tempo possibile. Dopo avervi parlato dell’arrivo di unaad inizio mese, oggi 14bisogna esaminare con maggiore attenzione un ulteriore step fatto dal programma. Un segnale, questo, emblematico del fatto che i lavori non stiano presentando particolari anomalie per il pubblico interessato. Terza11 per20 dal 14Anche in questo frangente, le ultime notizie riguardanti20 ci arrivano da ...