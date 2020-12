Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 dicembre 2020)DEL 13 DICEMBREORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI A TAL PROPOSITO RICORDIAMO LA SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI CIRCONE AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO CHE POTRANNO CIRCOLARE NELLE GIORNATE DEL 20, 25, 26 E 27 DICEMBRE LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO SARANNO 48 LE CORSE IN PIU’ DELLE FRECCE IN VISTA DEGLI SPOSTAMENTI PREVISTI PRIMA DELLA CHIUSURA, DUNQUE NEL PERIODO CHE DAL 17 AL 21 DICEMBRE PER IL TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA DELLE VARIAZIONI DI ORARIO SUI COLLEGAMENTI CON LE ISOLE PONTINE A PARTIRE DA LUNEDI 14 E SINO AL 16 DICEMBRE LA ...