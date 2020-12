Roma, Fienga: «Non accetto critiche sulla personalità dei nostri ragazzi» (Di domenica 13 dicembre 2020) Il CEO della Roma, Guido Fienga, ha parlato prima dell’inizio della gara contro il Bologna. Una presa di posizione per i suoi ragazzi Il CEO della Roma, Guido Fienga, ha parlato prima della gara con il Bologna a Sky Sport. «Siamo convinti delle qualità di questo gruppo. Abbiamo dei giovani che stanno cercando di diventare campioni. nessuno cerca scuse, non possiamo appellarci ad episodi se non vinciamo. Ma pretendiamo rispetto per questo gruppo. Lascio qualsiasi critica sulle performance calcistiche, ma sulla personalità di questi ragazzi non ne accetto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Il CEO della, Guido, ha parlato prima dell’inizio della gara contro il Bologna. Una presa di posizione per i suoiIl CEO della, Guido, ha parlato prima della gara con il Bologna a Sky Sport. «Siamo convinti delle qualità di questo gruppo. Abbiamo dei giovani che stanno cercando di diventare campioni. nessuno cerca scuse, non possiamo appellarci ad episodi se non vinciamo. Ma pretendiamo rispetto per questo gruppo. Lascio qualsiasi critica sulle performance calcistiche, madi questinon ne». Leggi su Calcionews24.com

