Positivi al 7% e ‘soli’ 92 sintomatici (0.5% dei test). Guariti verso quota-80mila (Di domenica 13 dicembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 13 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 dell’12. Si registra la percentuale minima nel rapporto tamponi/Positivi. Buono il dato dei Positivi sintomatici e delle terapie intensive libere, ottimo quello dei Guariti. Su 17.319 tamponi sono risultati 1.219 Positivi ossia il 7% (ieri 7.2%). Il minimo degli ultimi 50 giorni con forbice 7%-21.5%. 16.100 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 1.219 ‘Positivi’, 92 sono sintomatici ossia il 7.5% (ieri 8.1%), forbice ultimi 50 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati i 92 Positivi sintomatici rappresentano lo 0.5% (ieri 0.5%). Negli ultimi 50 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e ... Leggi su ladenuncia (Di domenica 13 dicembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 13 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 dell’12. Si registra la percentuale minima nel rapporto tamponi/. Buono il dato deie delle terapie intensive libere, ottimo quello dei. Su 17.319 tamponi sono risultati 1.219ossia il 7% (ieri 7.2%). Il minimo degli ultimi 50 giorni con forbice 7%-21.5%. 16.100 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 1.219 ‘’, 92 sonoossia il 7.5% (ieri 8.1%), forbice ultimi 50 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati i 92rappresentano lo 0.5% (ieri 0.5%). Negli ultimi 50 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e ...

