GFVIP, Giulia Salemi crolla: "Non sono sempre power…" (Di domenica 13 dicembre 2020) Tra gli ultimi concorrenti entrati nella casa del GFVIP Giulia Salemi, per altro non è nuova all'esperienza del reality, ha avuto un crollo emotivo. L'influencer si è trovata a riflettere sola in giardino sulla sua vita, sui suoi affetti, ma soprattutto su quello che fuori le manca nonostante un profilo social che conta milioni di fan e di visualizzazioni. La Salemi sente di essere sola, di non avere, a parte i suoi genitori, affetti che l'aspettano fuori e per lei questo è un dramma. Consolata da Pierpaolo Petrelli con cui la Salemi ha instaurato un rapporto speciale, soprattutto da quando è uscita Elisabetta Gregoraci, l'influencer ha esplicato all'ex velino il suo stato d'animo: "Ho tanti pensieri, non riesco ad esternarli. Tu mi capisci al volo, non c'è niente da fare. Subito ti sei accorto che ...

