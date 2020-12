E alla fine Gianluca de Matteis ha lasciato il trono di Uomini e Donne

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 13 dicembre 2020) Ha avuto anche fin troppa pazienza, è durato persino più di quello che avremmo mai immaginato.Deè stato uno dei tronisti che non solo, ha avuto la sfortuna di incontrare ragazze che non avevano nessuna voglia di conoscerlo, ma anche di quelli trattati nel peggiore dei modi. Del resto Maria ha ben spiegato qualche giorno fa tutto quello che al pubblico diera molto chiaro da tempo: si sceglie in base a delle logiche televisive, a come ci si affeziona alle persone. Edeve aver fatto qualcosa sin dall’inizio per meritarsi che gli venisse affiancato in questo percorso uno come Armando Incarnato, in competizione con lui. Che già il fatto che le corteggiatrici fossero indecise tra uno che non sa parlare manco in italiano e, era un tutto ...