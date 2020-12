Atalanta, che fortuna avere Pessina: l’arma in più (con Malinovskyi). Qualche considerazione su Gomez (Di domenica 13 dicembre 2020) Il timore era il solito: dopo la Champions, grandi rischi. L’Atalanta ha dimostrato che, toltasi dalla mente il problema della qualificazione, ora la fatica si sente meno. E contro una Fiorentina in profonda convalescenza, e chiusa da Prandelli il più … Leggi su ecodibergamo (Di domenica 13 dicembre 2020) Il timore era il solito: dopo la Champions, grandi rischi. L’ha dimostrato che, toltasi dalla mente il problema della qualificazione, ora la fatica si sente meno. E contro una Fiorentina in profonda convalescenza, e chiusa da Prandelli il più …

giorgio_gori : In un anno terribile per #Bergamo, c’è una storia che continua a regalarci positività, orgoglio e speranza. È quel… - tancredipalmeri : Lo Juventus offrirà a gennaio al Manchester United uno scambio Dybala-Pogba. L’uscita di Raiola era nell’aria a To… - sportli26181512 : Prandelli dopo Atalanta-Fiorentina: 'Non dobbiamo vergognarci a difendere': L'allenatore della Fiorentina dopo la n… - idvrn1899 : @falliremooggi @Piolism0 @tozzo82 Praticamente, gli stai chiedendo di stare allo stesso passo delle due squadre (so… - RaffaeleMrNice : @realvarriale @OfficialASRoma @Atalanta_BC @Inter @sscnapoli @sampdoria @HirvingLozano70 @andreapetagna Sempre impa… -