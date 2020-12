Vaccini anti Covid, arriva il V-Day a metà gennaio (Di sabato 12 dicembre 2020) La parola d’ordine, ora, è “accelerare” e la spinta arriva dall’Europa. Fare presto per fare prima e partire con gli altri Paesi europei, in quella che il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ha definito “una sfida epocale”. Ossia la vaccinazione anti Covid che l’Unione Europea intende far partire il prima possibile. Entro la prima metà di gennaio, per la precisione. Da noi, il Governo attende il via libera dell’Ema, previsto per il 29 dicembre, sul vaccino Pfizer. Sarà questo il vaccino con cui si aprirà la campagna di immunizzazione in Italia. “Come in Europa - ha spiegato il ministro della Salute, Roberto Speranza, aggiungendo: “L’Agenzia italiana del farmaco Aifa è pronta a formalizzare la procedura italiana immediatamente dopo il via libera dell’Ema”. Da quel momento, nel giro di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 dicembre 2020) La parola d’ordine, ora, è “accelerare” e la spintadall’Europa. Fare presto per fare prima e partire con gli altri Paesi europei, in quella che il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ha definito “una sfida epocale”. Ossia la vaccinazioneche l’Unione Europea intende far partire il prima possibile. Entro la primadi, per la precisione. Da noi, il Governo attende il via libera dell’Ema, previsto per il 29 dicembre, sul vaccino Pfizer. Sarà questo il vaccino con cui si aprirà la campagna di immunizzazione in Italia. “Come in Europa - ha spiegato il ministro della Salute, Roberto Speranza, aggiungendo: “L’Agenzia italiana del farmaco Aifa è pronta a formalizzare la procedura italiana immediatamente dopo il via libera dell’Ema”. Da quel momento, nel giro di ...

