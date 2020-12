Gregoretti | Salvini a Catania per l' udienza

LegaSalvini : *SALVINI A CATANIA PER L’UDIENZA DEL CASO GREGORETTI* Fonti Lega Domani a Catania è in programma l’udienza prelim… - LegaSalvini : PROCESSO GREGORETTI, #SALVINI A CATANIA: 'SONO TRANQUILLO, HO TUTELATO L'INTERESSE NAZIONALE' - MediasetTgcom24 : Gregoretti, Salvini arrivato a Catania: 'A processo per aver salvato vite' - ilfaroonline : #Caso_Gregoretti, riprende l’udienza di Salvini: “Abbiamo salvato vite” - antoniodb69 : RT @e_terranova: Distanziamento sociale #Salvini #caso #Gregoretti #Catania -

Ultime Notizie dalla rete : Gregoretti Salvini

(ANSA) - CATANIA, 12 DIC - E' in corso a Catania la seconda udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per i ritard ...E' in corso a Catania la seconda udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, che aveva negato lo sbarco dalla nave ...