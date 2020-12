Cagliari-Inter, Conte in conferenza: “Troppo negatività su di noi. Scudetto? Società chiara” (Di sabato 12 dicembre 2020) Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Inter, match dell’undicesima giornata della Serie A Domani l’Inter sarà impegnata nell’undicesima giornata della Serie A 2020/2021 contro il Cagliari alla ‘Sardegna Arena’. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Antonio Conte, ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa. Ecco le sue parole. Cagliari che ha cambiato molto, che gara si aspetta? Una gara tosta e difficile, contro di loro lo è sempre. Dobbiamo essere bravi ad arrivare nel modo giusto fin dall’inizio. L’uscita in Champions è stata dolorosa per me e per i calciatori. Ci credevamo, avevamo rimesso in piedi la qualificazione dopo il Madrid, ed è dispiaciuto uscire così. Ora rialziamo la ... Leggi su intermagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Antonioinstampa alla vigilia di, match dell’undicesima giornata della Serie A Domani l’sarà impegnata nell’undicesima giornata della Serie A 2020/2021 contro ilalla ‘Sardegna Arena’. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Antonio, ha presentato la sfida nella consuetastampa. Ecco le sue parole.che ha cambiato molto, che gara si aspetta? Una gara tosta e difficile, contro di loro lo è sempre. Dobbiamo essere bravi ad arrivare nel modo giusto fin dall’inizio. L’uscita in Champions è stata dolorosa per me e per i calciatori. Ci credevamo, avevamo rimesso in piedi la qualificazione dopo il Madrid, ed è dispiaciuto uscire così. Ora rialziamo la ...

