JASMINE CARRISI/ Polemiche e critiche social sulla partecipazione a The Voice Senior (Di venerdì 11 dicembre 2020) JASMINE CARRISI, un successo a The Voice Senior, basta con le Polemiche? Sui social network, la CARRISI non convince del tutto. Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 11 dicembre 2020), un successo a The, basta con le? Suinetwork, lanon convince del tutto.

CLEMENTINOIENA : RT @gianlu_79: In bocca al lupo a @antoclerici , @LoredanaBerte , @_GigiDAlessio_ @albano_carrisi1 @carrisi_jasmine , @CLEMENTINOIENA per… - gianlu_79 : In bocca al lupo a @antoclerici , @LoredanaBerte , @_GigiDAlessio_ @albano_carrisi1 @carrisi_jasmine ,… - zazoomblog : The Voice Senior Jasmine Carrisi: avete notato quel ‘dettaglio’ sul suo corpo? - #Voice #Senior #Jasmine #Carrisi:… - icarvsplume : Non io che clowno talmente che inizio a shippare Blind con Jasmine Carrisi - MarceloWalker : Avrei preferito un concerto di Jasmine Carrisi a questi quattro. #XFactor2020 -