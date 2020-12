Vincitore X Factor 2020, Chi è?/ Casadilego o Little Pieces of Marmelade... (Di venerdì 11 dicembre 2020) Finale X Factor 2020: chi è il Vincitore? I pronostici sui 4 finalisti: Casadilego, Blind, Little Pieces of Marmelade e N.A.I.P. Le quote potrebbero non corrispondere al risultato finale. Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 11 dicembre 2020) Finale X: chi è il? I pronostici sui 4 finalisti:, Blind,ofe N.A.I.P. Le quote potrebbero non corrispondere al risultato finale.

xboodxx : RT @CampusGiulio: Noi ridiamo e scherziamo ma è dal 2015 dove vinse Giosada che il vincitore di X FACTOR non conta più un cazzo, (ovviament… - CampusGiulio : Noi ridiamo e scherziamo ma è dal 2015 dove vinse Giosada che il vincitore di X FACTOR non conta più un cazzo, (ovv… - alwayslazyyy : chi vince X factor vince solo il premio,chi riesce ad affermarsi fuori è il vero vincitore.LPOM o CasadiLego poco importa.. #XFactor2020 - Cate__02 : Mika sei tu il vincitore di X Factor, sei tuuuu #XF2020 - stra_factor : Qual è il codice per votare Mika come vincitore di #XF2020 ? -