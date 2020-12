Sci di fondo | Federico Pellegrino | “Non essere a Davos è una mancanza di rispetto L’Italia ha una responsabilità verso chi soffre”

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 dicembre 2020) La Coppa del mondo di sci diriprende il proprio darsi e fa rottala seconda tappa sulla pista di(Svizzera), dove si disputano sabato 12 dicembre una sprint in tecnica libera, mentre domenica 13 toccherà a una 15 km maschile e una 10 km femminile, sempre in pattinato. La stazione sciistica del Canton Grigioni è ormai una grande classica. Un fine settimana nel quale però qualcosa di strano ci sarà, ovvero le defezioni delle rappresentative della Norvegia, della Svezia e della Finlandia. Le squadre scandinave, infatti, hanno scelto di rinunciare all’appuntamento sulle nevi svizzere e anche a quello che ci sarà a Dresda (Germania) dal 19 al 20 dicembre. I motivi? Rischi per la salute alti e incapacità nella gestione della bolla. In sostanza, una bella bocciatura per la FIS, viste le conseguenze dei forfait. I dubbi sul ...