PS5 | Euromediashop è svanito tra denaro intascato | pagine web sparite e telefono irraggiungibile

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Die della presunta vendita di PlayStation 5 ne abbiamo parlato. Il rivenditore di Brindisi ha infatti distribuito recentemente volantini nel nord Italia in cui compariva PS5 standard al prezzo di 419 Euro e PS5 Digital Edition a 349 Euro. Lo stesso valeva per Xbox Series X, proposta a 409 Euro, e Series S, offerta a 249 Euro. In seguito alcune informazioni condivise dal Quotidiano di Puglia affermavano che in realtà il magazzino non esisteva più da tempo.ha dichiarato di essersi rivolta alle autorità per denunciare il giornale poiché si trattava solo di diffamazione. Ora a che punto siamo? In un punto tragico, diremmo noi. Il sito web e la pagina Facebook del negozio sono magicamente spariti e alnon risponde più nessuno, risultando addirittura spento. Come riporta DDay, "L'intervista al titolare ...