La Francia multa Google e Amazon per l'uso dei cookies (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Photo by Alex Tai/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Nuovi guai per Google e Amazon in Europa. Questa volta i due colossi sono finiti nel mirino della Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), l'equivalente francese del nostro garante della privacy, per aver violato le norme sull'uso dei cookies di tracciamento online. Le multe a Google L'autorità francese ha inferto a Big G due sanzioni per un valore complessivo di 100 milioni di euro, la multa più grande mai comminata dal Cnil a una società internazionale. In particolare, secondo quanto si legge sul sito dell'autorità francese, Google Llc, che gestisce anche il motore di ricerca Google e il sistema Android, è stata condannata al pagamento di 60 milioni di euro, mentre ...

