Inter, il fallimento in Champions League mette in dubbio Conte: ecco i possibili sostituti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo l’esclusione dalla Champions League sancita dal pareggio di ieri contro lo Shakhtar Donetsk, ai nerazzurri di Antonio Conte adesso non resta che puntare il tutto per tutto sullo scudetto. Tuttavia, il fallimento a livello Internazionale sembra aver lasciato non poco amaro in bocca alla dirigenza, e secondo fonti vicine al club Marotta pare stia L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo l’esclusione dallasancita dal pareggio di ieri contro lo Shakhtar Donetsk, ai nerazzurri di Antonioadesso non resta che puntare il tutto per tutto sullo scudetto. Tuttavia, ila livellonazionale sembra aver lasciato non poco amaro in bocca alla dirigenza, e secondo fonti vicine al club Marotta pare stia L'articolo

zazoomblog : Inter il fallimento in Champions League mette in dubbio Conte: ecco i possibili sostituti - #Inter #fallimento… - emisruiyes93 : @90ordnasselA La Billò ha fatto una domanda sacrosanta e legittima, che certifica il fallimento europeo dell'Inter.… - inter_versilia : RT @SStefano93: La cosa grave sapete qual è? Che Conte non avrà imparato un cazzo neanche dopo ieri sera, nonostante questo fallimento cont… - antonio18c1 : @fralittera È già un fallimento!!! Peggior risultato della storia dell'Inter nei gironi di Champions... - mgpg07 : Il fallimento dell'Inter è grave perché sulla carta erano la seconda miglior squadra del girone, con però il Real a… -