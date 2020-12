Fourneau arbitro di Milan-Parma, Genoa-Juve a Di Bello (Di giovedì 10 dicembre 2020) Francesco Fourneau dirigera' Milan-Parma, posticipo in programma domenica sera alle 20.45 e valido per l'11esima giornata di Serie A. Insieme all'arbitro della sezione di Roma gli assistenti Del Giovane e Valeriani, gli arbitri Var Banti e Peretti e il quarto ufficiale di gara Prontera. La gara delle 18, Genoa-Juventus, e' stata invece affidata a Marco Di Bello di Brindisi che avra' come guardalinee Ranghetti e Lo Cicero, Sacchi quarto ufficiale di gara e alla Var Valeri e Preti. Domani l'anticipo Sassuolo-Benevento sara' diretto da Sozza di Seregno.Queste le designazioni arbitrali complete per le gare di domenica 13 dicembre alle ore 15: Sassuolo - Benevento (11/12, ore 20.45) arbitro: Sozza di Seregno (Longo-Palermo) Crotone - Spezia (12/12, ore 15) ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 10 dicembre 2020) Francescodirigera', posticipo in programma domenica sera alle 20.45 e valido per l'11esima giornata di Serie A. Insieme all'della sezione di Roma gli assistenti Del Giovane e Valeriani, gli arbitri Var Banti e Peretti e il quarto ufficiale di gara Prontera. La gara delle 18,ntus, e' stata invece affidata a Marco Didi Brindisi che avra' come guardalinee Ranghetti e Lo Cicero, Sacchi quarto ufficiale di gara e alla Var Valeri e Preti. Domani l'anticipo Sassuolo-Benevento sara' diretto da Sozza di Seregno.Queste le designazioni arbitrali complete per le gare di domenica 13 dicembre alle ore 15: Sassuolo - Benevento (11/12, ore 20.45): Sozza di Seregno (Longo-Palermo) Crotone - Spezia (12/12, ore 15) ...

ZZiliani : Prossimamente su”Rai 3” speciale “Chi l’ha visto” dedicato all’arbitro Fourneau scomparso dai radar anche delle ult… - milansette : Verso Milan-Parma, Fourneau arbitrerà per la prima volta i rossoneri - sportli26181512 : Verso Milan-Parma, Fourneau arbitrerà per la prima volta i rossoneri: Sarà Francesco Fourneau di Roma a dirigere Mi… - MilanLiveIT : #MilanParma, scelto un (quasi) esordiente come arbitro #SerieA - ale18riva : Questo è quello che ha dato il rigore contro la Juve e ha espulso Chiesa a Crotone, credevo l’avessero licenziato e… -

Ultime Notizie dalla rete : Fourneau arbitro Arbitri: Fourneau al Milan, out Maresca | Calcio | Calcio Sportevai.it Fourneau arbitro di Milan-Parma, Genoa-Juve a Di Bello

Francesco Fourneau dirigera’ Milan-Parma, posticipo in programma domenica sera alle 20.45 e valido per l’11esima giornata di Serie A. Insieme all’arbitro della sezione di Roma gli assistenti Del Giova ...

Calcio. Serie A, gli arbitri della 11esima giornata

Le designazioni arbitrali per l’11esima giornata del campionato di Serie A in programma domenica: Atalanta-Fiorentina: Mariani, Giacomelli al Var; Bologna-Roma: Calvarese, Chiffi al Var; Cagliari-Inte ...

MILAN-PARMA SARÀ ARBITRATA DA FOURNEAU DI ROMA 1

Parma, 10 dicembre 2020 – Sarà il Sig. Francesco Fourneau della sezione AIA di Roma 1 l’arbitro di Milan-Parma, gara ...

Francesco Fourneau dirigera’ Milan-Parma, posticipo in programma domenica sera alle 20.45 e valido per l’11esima giornata di Serie A. Insieme all’arbitro della sezione di Roma gli assistenti Del Giova ...Le designazioni arbitrali per l’11esima giornata del campionato di Serie A in programma domenica: Atalanta-Fiorentina: Mariani, Giacomelli al Var; Bologna-Roma: Calvarese, Chiffi al Var; Cagliari-Inte ...Parma, 10 dicembre 2020 – Sarà il Sig. Francesco Fourneau della sezione AIA di Roma 1 l’arbitro di Milan-Parma, gara ...