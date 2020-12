Inter-Shakhtar 0-0, Piccinini: “Conte parla di sfortuna, ma dovrebbe fare autocritica” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Conte continua a parlare degli episodi, di sfortuna, dei gol sbagliati, della mancanza di rispetto da parte degli arbitri. Eriksen in campo solo “quando Lautaro non ne aveva più”… Il momento di un pizzico di autocritica rinviato alla prossima occasione…”. Sandro Piccinini non risparmia una stoccata ad Antonio Conte e dopo la clamorosa eliminazione dell’Inter contro lo Shakhtar (sarebbe bastata la vittoria) il giornalista e opinionista di Sky Sport accusa l’allenatore nerazzurro di incapacità di fare autocritica con un tweet. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020)continua are degli episodi, di, dei gol sbagliati, della mancanza di rispetto da parte degli arbitri. Eriksen in campo solo “quando Lautaro non ne aveva più”… Il momento di un pizzico di autocritica rinviato alla prossima occasione…”. Sandronon risparmia una stoccata ad Antonio Conte e dopo la clamorosa eliminazione dell’contro lo(sarebbe bastata la vittoria) il giornalista e opinionista di Sky Sport accusa l’allenatore nerazzurro di incapacità diautocritica con un tweet. SportFace.

