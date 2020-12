Coronavirus: faq governo, da 21/12 a 6/1 no a ricongiungimenti in seconde case altra regione (2) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Adnkronos) - Nelle faq viene inoltre spiegato quando è possibile spostarsi nelle seconde case. "Premesso che dalle 22 alle 5 (e fino alle 7, il 1° gennaio 2021) è vietato ogni spostamento - puntualizza infatti il governo - se non per motivi di lavoro, salute o necessità, le regole da seguire per recarsi nelle seconde case sono le seguenti: in area gialla e arancione, se la seconda casa si trova nello stesso comune, ci si potrà sempre andare (negli orari già precisati); esclusivamente in area gialla, se la seconda casa è nella stessa regione, ma in un diverso comune, ci si potrà andare per tutto il periodo 21/12-6/1, ad eccezione dei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Adnkronos) - Nelle faq viene inoltre spiegato quando è possibile spostarsi nelle. "Premesso che dalle 22 alle 5 (e fino alle 7, il 1° gennaio 2021) è vietato ogni spostamento - puntualizza infatti il- se non per motivi di lavoro, salute o necessità, le regole da seguire per recarsi nellesono le seguenti: in area gialla e arancione, se la seconda casa si trova nello stesso comune, ci si potrà sempre andare (negli orari già precisati); esclusivamente in area gialla, se la seconda casa è nella stessa, ma in un diverso comune, ci si potrà andare per tutto il periodo 21/12-6/1, ad eccezione dei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021".

TV7Benevento : Coronavirus: faq governo, durante festività resta divisione zone gialle, rosse e arancione... - TV7Benevento : Coronavirus: faq governo, no spostamenti per visite a genitori dal 20/12 a 7/1... - TV7Benevento : Coronavirus: faq governo, in periodo natalizio ok spostamenti per raggiungere partner... - TV7Benevento : Coronavirus: faq governo, ok a spostamenti festività natalizie verso residenza/domicilio (2)... - TV7Benevento : Coronavirus: faq governo, ok a spostamenti festività natalizie verso residenza/domicilio... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus faq Coronavirus: faq governo, in periodo natalizio ok spostamenti per raggiungere partner SardiniaPost Coronavirus: faq governo, no a spostamenti per turismo da 20/12 a 7/1

Non sono consentiti spostamenti per turismo in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio". Lo chiarisce il governo, nelle Faq sull'ultimo Dpcm pubblicate sul sito di Palazzo Chigi.

Coronavirus: faq governo, da 21/12 a 6/1 no a ricongiungimenti in seconde case altra regione (2)

(Adnkronos) – Nelle faq viene inoltre spiegato quando è possibile spostarsi nelle seconde case. “Premesso che dalle 22 alle 5 (e fino alle 7, il 1° gennaio 2021) è vietato ogni spostamento – puntualiz ...

Non sono consentiti spostamenti per turismo in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio". Lo chiarisce il governo, nelle Faq sull'ultimo Dpcm pubblicate sul sito di Palazzo Chigi.(Adnkronos) – Nelle faq viene inoltre spiegato quando è possibile spostarsi nelle seconde case. “Premesso che dalle 22 alle 5 (e fino alle 7, il 1° gennaio 2021) è vietato ogni spostamento – puntualiz ...