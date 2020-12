Un Gerry Scotti straziante dalla Toffanin: il lutto l’ha distrutto (Di martedì 8 dicembre 2020) Gerry Scotti come non l’abbiamo mai visto: straziato da un lutto racconta il suo dolore nel salotto della Toffanin Il conduttore più amato dal pubblico italiano, si lascia andare dalla Toffanin e racconta il suo dolore. Come ben noto, Gerry Scotti è risultato positivo al Covid-19 e da poco tempo è tornato in tv mostrando il suo lato più sofferto. Ospitato su Canale 5 da Silvia Toffanin, Gerry Scotti ripropone proprio questo doloroso percorso. dalla sua positività, scoperta lo scorso 26 ottobre per puro caso, fino ad arrivare al ricovero. “Ero in un reparto Covid, quindi l’atmosfera la puoi ben capire. Il più sano ero io, tutti gli altri avevano una forma anche molto ... Leggi su kronic (Di martedì 8 dicembre 2020)come non l’abbiamo mai visto: straziato da unracconta il suo dolore nel salotto dellaIl conduttore più amato dal pubblico italiano, si lascia andaree racconta il suo dolore. Come ben noto,è risultato positivo al Covid-19 e da poco tempo è tornato in tv mostrando il suo lato più sofferto. Ospitato su Canale 5 da Silviaripropone proprio questo doloroso percorso.sua positività, scoperta lo scorso 26 ottobre per puro caso, fino ad arrivare al ricovero. “Ero in un reparto Covid, quindi l’atmosfera la puoi ben capire. Il più sano ero io, tutti gli altri avevano una forma anche molto ...

