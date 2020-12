Tonali: “Stiamo dimostrando di essere il Milan. Il primo mese è stato difficile, Pioli è il nostro condottiero” (Di martedì 8 dicembre 2020) Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport:“L’inizio non è stato semplice, perchè arrivavo da un mese praticamente fermo dopo la vacanza. E’ stato difficile riprendere a giocare in un nuovo club, c’è voluto un po’ di tempo, il primo mese di ambientamento. Poi una volta che conosci i ritmi, i compagni, il mister e lo staff è semplice andare avanti in un gruppo del genere.Giocare è la mia passione, in più gioco per la mia squadra del cuore. Le due cose vanno distinte, ma tenute in considerazione, perchè è la squadra che ho dentro di me da tutta la mia vita.Pioli? E’ il nostro condottiero. E’ la prima persona che ci sta facendo vedere la strada giusta e noi lo stiamo seguendo tutti ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 8 dicembre 2020) Sandro, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport:“L’inizio non èsemplice, perchè arrivavo da unpraticamente fermo dopo la vacanza. E’riprendere a giocare in un nuovo club, c’è voluto un po’ di tempo, ildi ambientamento. Poi una volta che conosci i ritmi, i compagni, il mister e lo staff è semplice andare avanti in un gruppo del genere.Giocare è la mia passione, in più gioco per la mia squadra del cuore. Le due cose vanno distinte, ma tenute in considerazione, perchè è la squadra che ho dentro di me da tutta la mia vita.? E’ ilcondottiero. E’ la prima persona che ci sta facendo vedere la strada giusta e noi lo stiamo seguendo tutti ...

