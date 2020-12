Migliori offerte luce dicembre 2020 | le tariffe per risparmiare

Leggi su risparmioggi

(Di martedì 8 dicembre 2020) Eccoci giunti a, ultimo mese di quest’anno molto particolare, in cui non mancheremo di elencare ledisponibili sul mercato. Il 21cade il solstizio d’inverno (alle 11.02 per l’esattezza, e per gli appassionati di astronomia ci sarà anche la congiunzione tra Giove e Saturno) e questo sarà il giorno più corto dell’anno. Questo significa che dal 22in poi le giornate inizieranno ad allungarsi un pochino sempre di più, ogni 24 ore. Certo, l’inverno è ancora lungo, ma per alcuni è sempre un piacere dal punto di vista psicologico sapere che le giornate iniziano ad allungarsi. A ogni modo nulla cambierà nel nostro consumo di: tra alberi di Natale, decorazioni natalizie, luminarie e maggior consumo di ...