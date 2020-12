In bus dalla Spagna con 8,5 chili di droga (Di lunedì 7 dicembre 2020) Per far entrare nel territorio nazionale marijuana e hashish venivano utilizzati i collegamenti autostradali per Torino Leggi su lastampa (Di lunedì 7 dicembre 2020) Per far entrare nel territorio nazionale marijuana e hashish venivano utilizzati i collegamenti autostradali per Torino

Piergiulio58 : In bus dalla Spagna con 8,5 chili di droga. - FedericaSasson3 : @FNM_Group vogliamo parlare del fatto che sta mattina il bus C84 che va da Cantù a Lomazzo delle 09:03 non è passat… - solops : Dalla Spagna a Torino in bus stupefacente marchiato Covid-19 - alcinx : RT @LaStampa: Per far entrare nel territorio nazionale marijuana e hashish venivano utilizzati i collegamenti autostradali per Torino. htt… - LaStampa : Per far entrare nel territorio nazionale marijuana e hashish venivano utilizzati i collegamenti autostradali per To… -

Ultime Notizie dalla rete : bus dalla In bus dalla Spagna con 8,5 chili di droga La Stampa In città arriva un Babbo Natale poco ecologico

Il Comune di Ancona farà girare il buon vecchio Santa Claus su un bus Fiat "storico" "Bambini state all’erta che sta per arrivare il Babbo Natale del Comune di Ancona". Cosi recita un post pubblicato ...

Arriva l’ok del Governo sulle visite ai familiari: “Nessun anziano resterà solo”

Arriva l'ok del Governo sulle visite visite ai familiari. A tranquillizzare i tanti, dopo il varo del dpcm di Natale è stato, il Ministro Francesco Boccia.

Il Comune di Ancona farà girare il buon vecchio Santa Claus su un bus Fiat "storico" "Bambini state all’erta che sta per arrivare il Babbo Natale del Comune di Ancona". Cosi recita un post pubblicato ...Arriva l'ok del Governo sulle visite visite ai familiari. A tranquillizzare i tanti, dopo il varo del dpcm di Natale è stato, il Ministro Francesco Boccia.