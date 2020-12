Una Roma in dieci se la gioca, ma col Sassuolo è 0-0 (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma – Partita delicata quella dell’Olimpico tra Roma e Sassuolo, entrambe reduci da una brutta sconfitta in campionato. Dopo l’impegno europeo contro lo Young Boys, superato impiegando molte seconde linee, i capitolini tornano a schierare la formazione tipo. Mkhitaryan tira largo Pedro sulla trequarti riceve palla, si gira e verticalizza per Mkhitaryan, il quale controlla in corsa e una volta dentro l’area di rigore lascia partire una conclusione col mancino che termina largo sul palo lontano. Locatelli al volo Pochi minuti più tardi buona occasione anche per i neroverdi: mischia all’interno dell’area giallorossa, il pallone finisce a Berardi che appoggia al limite per l’accorrente Locatelli, il quale calcia al volo col sinistro andando nn non lontano dal palo alla sinistra di Mirante. Doppio giallo per Pedro Dopo essere stato ... Leggi su romadailynews (Di domenica 6 dicembre 2020)– Partita delicata quella dell’Olimpico tra, entrambe reduci da una brutta sconfitta in campionato. Dopo l’impegno europeo contro lo Young Boys, superato impiegando molte seconde linee, i capitolini tornano a schierare la formazione tipo. Mkhitaryan tira largo Pedro sulla trequarti riceve palla, si gira e verticalizza per Mkhitaryan, il quale controlla in corsa e una volta dentro l’area di rigore lascia partire una conclusione col mancino che termina largo sul palo lontano. Locatelli al volo Pochi minuti più tardi buona occasione anche per i neroverdi: mischia all’interno dell’area giallorossa, il pallone finisce a Berardi che appoggia al limite per l’accorrente Locatelli, il quale calcia al volo col sinistro andando nn non lontano dal palo alla sinistra di Mirante. Doppio giallo per Pedro Dopo essere stato ...

