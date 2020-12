Svolta arancione contro la violenza

Leggi su iodonna

(Di domenica 6 dicembre 2020) Si chiama Orange the world la campagna internazionale promossa da UNWomen, l’ente dell’Onu per l’empowerment femminile eladi genere, e rilanciata tra gli altri in Italia da Rete per la Parità facebook.com/reteperlaparita e da Soroptimist International. Clementine per la parità Fino al 10 dicembre, Giornata internazionale dei diritti umani, un fitto programma di attività contraddistinto dall’, il colore di un futuro senzadi genere. Il segno concreto e aperto a tutti di questa azione sarà la vendita delle clementine prodotte in Calabria. Sono divenute un simbolo della lottaladi genere dal 2013, dopo l’uccisione di Fabiana Luzzi, accoltellata e bruciata viva dal suo partner in un agrumeto di Sibari. Le clementine si ...