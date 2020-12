Mick Schumacher campione del mondo in F2 (Di domenica 6 dicembre 2020) AGI - Mick Schumacher è il campione del mondo di Formula 2. Si è aggiudicato il titolo nella Sprint Race del GP di Sakhir, ultima gara della stagione: il pilota tedesco debutterà l'anno prossimo in F1 con la Haas, scuderi americana con motore Ferrari.. Leggi su agi (Di domenica 6 dicembre 2020) AGI -è ildeldi Formula 2. Si è aggiudicato il titolo nella Sprint Race del GP di Sakhir, ultima gara della stagione: il pilota tedesco debutterà l'anno prossimo in F1 con la Haas, scuderi americana con motore Ferrari..

SkySportF1 : ?? MICK SCHUMACHER È CAMPIONE DEL MONDO? ?? SUO IL TITOLO FORMULA 2 2020 ?? I risultati ? - SkySportF1 : Formula 2, Mick Schumacher campione del mondo: la sua stagione in FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1 #SakhirGP ???? #F2 - repubblica : Mick Schumacher vince il Mondiale di Formula 2 [di Alessandra Retico] [aggiornamento delle 14:29] - makyriva : Congratulazioni @SchumacherMick e @PREMA_Team orgogliosa di essere presente in una giornata cosi speciale per te...… - CinzyJei_07 : RT @Eurosport_IT: Mick Schumacher si laurea campione di Formula 2! ???? Tutta l'emozione e la gioia del figlio di Michael ???? #Formula2 | #… -